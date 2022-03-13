США предоставят Украине вооружения на $200 миллионов
Несколько дней назад спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что отправка в Украину партии МиГ-29 не поможет закрыть небо и избавиться от бомбардировок. Однако США полностью не отказываются от помощи ВСУ. Недавно появилась информация, что Вашингтон передаст Украине вооружения на сумму $200 миллионов, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
Сообщается, что президент США Джо Байден подписал соответствующий указ в минувшую субботу. Благодаря этому в Украину должна "незамедлительно" прибыть партия стрелкового, противотанкового и зенитного вооружения.
Конкретные данные отсутствуют, но упоминаются Javelin и Stinger, которые помогут уничтожать танки и авиацию. Источники Reuters подчеркнули, что вооружение будет отправлено "для поддержки передовых защитников Украины".
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