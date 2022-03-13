В Британии заплатят приютившим беженцев с Украины жителям

Правительство Великобритании будет выплачивать £350 в месяц местным жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя беженцев с Украины. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении на сайте британского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что в рамках новой схемы приема беженцев попасть в страну будут иметь возможность все граждане Украины, а не только те, чьи родственники уже проживают в Соединенном Королевстве. Так называемые спонсоры - физические лица, благотворительные организации и общины - смогут предложить украинцам непосредственно свой кров или же оплатить за них отдельное жилье.

Спонсоры в свою очередь должны будут взять на себя обязательство принять беженцев на период не менее полугода. Планируется, что 14 марта заработает сайт, на котором желающие приютить украинских беженцев, смогут официально задокументировать свои намерения. Украинцы, которым удастся попасть в королевство по новой схеме, получат право проживать в стране на протяжении трех лет с возможностью трудоустройства и доступом к государственным услугам.

"Кризис в Украине оставил шок по всему миру, поскольку сотни тысяч невинных людей были вынуждены покинуть свои дома, оставить все, что они знали, и всех, кого любили, позади. Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной в самый мрачный ее период, британское общество понимает необходимость доставить как можно больше людей и как можно скорее в безопасное место. Я призываю людей по всей стране присоединиться к национальным усилиям и предложить поддержку нашим украинским друзьям. Вместе мы можем дать безопасное жилье тем, кто отчаянно в нем нуждается", - заявил министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув.