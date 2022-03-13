https://news.day.az/world/1443981.html В Нью-Йорке мужчина напал на сотрудников Музея современного искусства
В Нью-Йорке мужчина напал на сотрудников Музея современного искусства
Два человека госпитализированы с ножевыми ранениями в субботу после нападения в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, инцидент произошел около 16:15 по местному времени, когда, предположительно, бывший сотрудник напал с ножом на двух работниц музея. Обе пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Преступнику удалось скрыться, в настоящее время его ищет полиция.
Правоохранители провели эвакуацию людей из расположенного в центре мегаполиса музея и перекрыли прилегающие к нему улицы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре