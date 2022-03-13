Румыния приняла около 400 тысяч украинских беженцев

В румынский город Сирет, расположенный недалеко от границы с Украиной, продолжают прибывать беженцы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Рассказывает корреспондент Euronews Джорджия Орланди:

"В среднем около 6 000 человек днем и ночью переходят украино-румынскую границу. По данным из официальных источников, а именно румынских властей, с начала кризиса границу с Румынией пересекли более 380 000 украинцев. Этот участок границы, отделяющий Украину от других европейских стран, считается самым протяженным.

Здесь, в Сирете, вы можете видеть множество людей, в том числе семьи с детьми. По обе стороны дороги установлены палатки, где беженцы могут получить необходимую помощь и содействие по решению самых разных вопросов".

Скарлат Роберт, волонтер NGO Open hands charity: "Мы помогаем с продуктами питания. Есть сладости, игрушки, предметы и средства личной гигиены, а так же памперсы для детей".

Чиприан Пантос, волонтер NGO Adra Romania: "Наша задача - забрать людей с границы, найти им место для ночлега где-то поблизости. Мы находим машины, чтобы затем перевезти беженцев к западной границе, откуда они могут попасть в другие страны Европы".