https://news.day.az/world/1443991.html Израиль организует переговоры между Россией и Украиной - Jerusalem Post
Израиль организует переговоры между Россией и Украиной - Jerusalem Post
Израиль организует переговоры между Россией и Украиной - но только если правительство премьер-министра Нафтали Беннета будет уверено в их успешности, сообщает израильская газета Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы исходим из собственного опыта, что переговоры, обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации на местах <...> "Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все", - рассказал источник издания в дипломатическом ведомстве Израиля.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский обсудили способы прекращения огня в Украине.
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