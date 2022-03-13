Израиль организует переговоры между Россией и Украиной - но только если правительство премьер-министра Нафтали Беннета будет уверено в их успешности, сообщает израильская газета Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы исходим из собственного опыта, что переговоры, обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации на местах <...> "Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все", - рассказал источник издания в дипломатическом ведомстве Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский обсудили способы прекращения огня в Украине.