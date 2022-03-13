Великобритания проведет саммит стран Северной Европы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет 14-15 марта саммит с участием девяти стран Северной Европы, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения общих угроз в сфере безопасности. Об этом говорится в распространенном в субботу вечером заявлении канцелярии британского премьера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что стороны обсудят "кризис в Украине", а также "долгосрочную энергетическую безопасность" и способы "оказания помощи Украине при восстановлении после войны". Кроме того, планируется поднять вопрос о кибербезопасности и мерах реагирования на угрозы.

В канцелярии Джонсона уточнили, что 14 марта премьер устроит ужин для лидеров североевропейских стран в своем загородном поместье Чекерс, а на следующий день руководители государств проведут саммит в Лондоне. При этом 14-15 марта у главы британского правительства также запланированы отдельные встречи с премьер-министрами Латвии, Финляндии и Швеции в резиденции на Даунинг-стрит.