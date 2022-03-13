По Международному центру поддержания мира и безопасности в Украине нанесены авиаудары

Российская армия нанесла авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) недалеко от украинского города Львов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По предварительным данным, было выпущено восемь ракет. По словам М.Козицкого, выясняется наличие пострадавших в результате авиаудара.