Ракетный обстрел Эрбиля велся с территории Ирана

Ракетный обстрел по городу Эрбиль на севере Ирака в ночь на воскресенье велся с территории Ирана. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, данную информацию подтвердили иракские и американские чиновники. Они не предоставили более подробных сведений о месте, из которого был произведен обстрел столицы Иракского Курдистана.

По словам иракского источника, целью обстрела являлось американское консульство в Эрбиле, однако ни одна из ракет, которые разорвались в районе строящегося здания диппредставительства США, не привела к серьезным разрушениям. Пострадавших также нет.