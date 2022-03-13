https://news.day.az/world/1443997.html Ракетный обстрел Эрбиля велся с территории Ирана
Ракетный обстрел Эрбиля велся с территории Ирана
Ракетный обстрел по городу Эрбиль на севере Ирака в ночь на воскресенье велся с территории Ирана. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, данную информацию подтвердили иракские и американские чиновники. Они не предоставили более подробных сведений о месте, из которого был произведен обстрел столицы Иракского Курдистана.
По словам иракского источника, целью обстрела являлось американское консульство в Эрбиле, однако ни одна из ракет, которые разорвались в районе строящегося здания диппредставительства США, не привела к серьезным разрушениям. Пострадавших также нет.
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