Обнародована статистика зараженных COVID-19 в мире

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 456 796 932, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 040 682 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 517 492 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 967 552.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 990 991, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 850.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 361 024 человека, из них скончались 655 234.

На четвертое место вышла Франция.