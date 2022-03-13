В Украине заявили о движении к компромиссу в переговорах с Россией

Украина и Россия движутся к компромиссу в рамках переговорного процесса. Об этом в беседе с газетой "Коммерсантъ" заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, принимающий участие в переговорах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что Россия стала смотреть на конфликт "гораздо более адекватно". По его словам, в настоящее время стороны обсуждают различные возможности касательно прекращения огня и вывода войск.

"Сейчас это все находится в условных рабочих группах, в юридических форматах обсуждается, как могут выглядеть итоговые документы, ведь надо будет их потом парафировать, подписывать и так далее", - объяснил Подоляк.

Представитель украинской стороны также анонсировал четвертый ранд переговоров между Украиной и Россией, допустив, что встреча может произойти "завтра, послезавтра".