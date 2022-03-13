https://news.day.az/world/1444006.html Россия разместит в Украине 1500 морских пехотинцев - Генштаб ВСУ
Россия разместит в Украине 1500 морских пехотинцев - Генштаб ВСУ
В связи с потерями в Вооруженных силах РФ формируются новые части.
Как передает Day.Az, об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сообщается, что Россия разместит в Украине 1500 морских пехотинцев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре