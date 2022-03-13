Россия разместит в Украине 1500 морских пехотинцев
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В связи с потерями в Вооруженных силах РФ формируются новые части.

Как передает Day.Az, об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщается, что Россия разместит в Украине 1500 морских пехотинцев.