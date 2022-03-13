Венесуэла заявила о готовности к диалогу с Евросоюзом

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа заявил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о готовности страны вести диалог с Евросоюзом. Об этом сообщило в субботу внешнеполитическое ведомство республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Феликс Пласенсиа подтвердил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности готовность Венесуэлы вести мирный диалог на встрече, которая прошла в Анталье", - говорится в сообщении. По данным ведомства, встреча прошла в "приятной и сердечной атмосфере".

В разговоре с Боррелем Пласенсиа передал "требование Венесуэлы снять со страны односторонние принудительные санкции", отмечается в заявлении.

Боррель в свою очередь сообщил в Twitter, что на встрече стороны также обсудили "тяжелые последствия" конфликта в Украине.