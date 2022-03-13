https://news.day.az/world/1444013.html Минобороны России о военных потерях Украины - ВИДЕО
Минобороны России о военных потерях Украины - ВИДЕО
Минобороны России сообщило о том, что за время операции вывели из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства России Игорь Конашенков.
По его словам, за время спецоперации было уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотников ВСУ.
"Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.
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