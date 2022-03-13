Генштаб ВСУ о военных потерях России

Более 12 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 13 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 марта ориентировочно составили:

личного состава - более 12 тысяч человек,

танков - 374,

боевых бронированных машин - 1226,

артиллерийских систем - 140,

РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,

средства ПВО - 34,

самолетов - 74,

вертолетов - 86,

автомобильной техники - 600,

легкие скоростные катера - 3,

цистерн с ГСМ - 60,

беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.