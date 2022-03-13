https://news.day.az/world/1444015.html Генштаб ВСУ о военных потерях России
Генштаб ВСУ о военных потерях России
Более 12 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 13 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 марта ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тысяч человек,
- танков - 374,
- боевых бронированных машин - 1226,
- артиллерийских систем - 140,
- РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,
- средства ПВО - 34,
- самолетов - 74,
- вертолетов - 86,
- автомобильной техники - 600,
- легкие скоростные катера - 3,
- цистерн с ГСМ - 60,
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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