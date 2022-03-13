Генштаб ВСУ о военных потерях России
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Более 12 тысяч российских военных погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 13 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - более 12 тысяч человек,
  • танков - 374,
  • боевых бронированных машин - 1226,
  • артиллерийских систем - 140,
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 62,
  • средства ПВО - 34,
  • самолетов - 74,
  • вертолетов - 86,
  • автомобильной техники - 600,
  • легкие скоростные катера - 3,
  • цистерн с ГСМ - 60,
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.