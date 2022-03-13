В Украине сказали, после чего состоятся новые переговоры с Россией

Четвертый раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией пройдет после того, как будут наработаны "юридические форматы".

Такие форматы могут быть наработаны в ближайшее время, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "Коммерсанту", передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча - четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра...", - заявил собеседник.

По его словам, наверное, уже не нужно "просто проводить беседы".

"...Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы...", - добавил Подоляк.