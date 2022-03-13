Украина откроет 14 гуманитарных коридоров
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Украинская сторона откроет 14 гуманитарных коридоров в воскресенье, 13 марта. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам:

  • из Запорожья в Мариуполь (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) - с обязательным разминированием по всему маршруту;
  • из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья;
  • из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев;
  • из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир;
  • из города Макаров Киевской области в Житомир;
  • из города Бородянка Киевской области в город Житомир;
  • из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары;
  • из села Победа Киевской области в направлении города Киев;
  • из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров;
  • из города Кременная в Лиман Луганской области;
  • из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области;
  • из города Счастья Луганской области в город Славянск Донецкой области.