Украина откроет 14 гуманитарных коридоров

Украинская сторона откроет 14 гуманитарных коридоров в воскресенье, 13 марта. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, сегодня открываются гуманитарные коридоры по следующим маршрутам: