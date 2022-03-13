В Италии перевернулся автобус с украинцами

Автобус, перевозивший более 20 граждан Украины, перевернулся в воскресенье на трассе на севере Италии, одна женщина погибла. Об этом сообщил телеканал Sky TG24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, остальные пассажиры не получили серьезных травм.

Причины происшествия устанавливаются.