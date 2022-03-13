Ракетный удар по Яворовскому полигону в Украине

В результате ракетного удара по Яворовскому полигону во Львовской области погибли девять человек и еще 57 человек пострадали. Об этом сказал главы Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на брифинге в воскресенье, 13 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, в районе Саратова российская авиация выпустила более 30 крылатых ракет класса воздух-земля. Часть из них сбила противовоздушная оборона.

"Под удар попал Яворовский полигон. На данный момент 57 человек травмированы и находятся в больницах. Девять героев погибли. Это подтвержденные данные. Сейчас продолжается тушение пожара", - отметил Козицкий.