Металлурги Украины требуют исключить компании РФ из Worldsteel

Ассоциация Укрметаллургпром, объединяющая ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, требует исключить все российские компании из Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel.

Об этом говорится в официальном письме, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, исключить из организации призывают компании Евраз Магнитогорский металлургический комбинат, Металлоинвест, группу НЛМК, Трубную металлургическую компанию, Северсталь, ассоциацию Русская сталь и другие.