https://news.day.az/world/1444051.html Металлурги Украины требуют исключить компании РФ из Worldsteel
Металлурги Украины требуют исключить компании РФ из Worldsteel
Ассоциация Укрметаллургпром, объединяющая ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, требует исключить все российские компании из Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel.
Об этом говорится в официальном письме, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В частности, исключить из организации призывают компании Евраз Магнитогорский металлургический комбинат, Металлоинвест, группу НЛМК, Трубную металлургическую компанию, Северсталь, ассоциацию Русская сталь и другие.
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