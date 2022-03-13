Путин не против встречи с Зеленским

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским.

"Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров (России и Украины - ред.). Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в воскресенье, передает Day.Az.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 6 марта состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции.