Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России

Турция не будет присоединяться к санкциям ряда стран Запада против России из-за специальной операции в Украине.

Об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что санкции не решат проблему, - ответил он на вопрос относительно позиции Турции по введению санкций против РФ. - Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство".