Сербия не вступит в НАТО

Сербия сохранит своей военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО. Об этом заявил в воскресенье на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии в Бачка-Паланке президент Сербии Александар Вучич, баллотирующийся на второй срок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кто-то говорит: "никогда не говори никогда, возможно, мы когда-нибудь вступим в НАТО". Но я говорю: не нужно вступать в НАТО. Я думаю, Сербия должна остаться военно нейтральной, защищать свой военный нейтралитет и развивать свою армию", - заявил сербский президент.

Вучич отметил, что за время своего пребывания на посту президента он, в отличие от своих соперников по президентской гонке, не уничтожал армию Сербии, а укреплял ее. "Мы укрепляем свою армию, чтобы самим защищать свое небо, свою землю и никогда ни от кого не зависеть, кроме своего народа. Это наша политика", - подчеркнул он.