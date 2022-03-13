https://news.day.az/world/1444068.html Встреча Зеленского и Путина может состояться уже в обозримом будущем - Подоляк
Встреча Зеленского и Путина может состояться уже в обозримом будущем - Подоляк
Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться уже в обозримом будущем.
Как передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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