КСИР взял на себя ответственность за ракетную атаку Эрбиля
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью которого были израильские объекты в Ираке.

Как сообщает Day.Az, заявление цитирует в воскресенье иранское агентство Клуб молодых журналистов.

"Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР", - говорится в сообщении.