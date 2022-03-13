https://news.day.az/world/1444072.html КСИР взял на себя ответственность за ракетную атаку Эрбиля
КСИР взял на себя ответственность за ракетную атаку Эрбиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью которого были израильские объекты в Ираке.
Как сообщает Day.Az, заявление цитирует в воскресенье иранское агентство Клуб молодых журналистов.
"Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР", - говорится в сообщении.
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