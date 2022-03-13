Украина начала искать новые маршруты поставки топлива

Правительство Украины ищет новые маршруты поставок бензина и дизельного топлива из-за рубежа. Об этом сообщил в воскресенье украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатывает новые логистические цепи поставки этих продуктов в Украину", - говорится в заявлении Шмыгаля, размещенном на сайте кабмина.

"Правительство предлагает отменить акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%", - сообщил глава украинского кабмина. Шмыгаль добавил, что правительство подало соответствующий законопроект в Верховную Раду, чтобы улучшить обеспечение Украины автомобильным горючим. "Это существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита", - сказал он. Шмыгаль не исключил снижения НДС на горючее до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти.

Шмыгаль также заверил, что импорт газа в Украину из Венгрии, Словакии и Польши продолжается. По его словам, "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые расположены непосредственно на линии столкновения.