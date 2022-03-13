Аналитики предрекли цены на газ в Европе свыше $4000 за тысячу кубов

Аналитики оценили обстановку в Европе, связанную с ценами на газ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Глава по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова заявила, что стоимость фьючерсов на данный момент неустойчива, но вполне может превысить и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров.

Специалист объяснила это санкционной политикой Европы в отношении России. То есть в повышенную цену на газ в ЕС заранее заложены некоторые из возможных рисков.

"Резкий рост цен связан с опасениями из-за поставок российского газа в ЕС, где он занимает порядка 40-45 процентов в структуре импорта природного газа. Движение могло быть усилено спекулятивным фактором, что объясняет последующее резкое падение котировок", - дополнил эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

По мнению аналитиков, быстрый отказ от российского газа невозможен, что признали даже официальные лица ЕС. Поэтому газ там не будет стоить меньше тысячи долларов до конца года.