Россия потеряла доступ к $300 млрд своих резервов

Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК) Павлу Зарубину, отметив, что часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния, заморожены.

Министр также напомнил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

"И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - отметил он.

Как подчеркнул Силуанов, "но, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются".

По его словам, из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых.