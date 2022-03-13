В Ирпене убили журналиста The New York Times

В Ирпене Киевской области погиб 51-летний корреспондент The New York Times, гражданин США Брента Рено (Brent Renaud), сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам Небитова, умер от пули, выпущенной российскими военными.

"13 марта в Ирпене ранения получили еще два корреспондента. Сейчас раненых уже спасли с места происшествия и доставили в столичную больницу. Состояние здоровья журналистов пока остается неизвестным", - отметил Небитов.