Польша принимает беженцев с Украины без вакцинации

Антикоронавирусные ограничения в Европе ушли на второй план. С начала военных действий тысячам украинских беженцев разрешили въезд в Польшу без сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Жан-Клод Кордо, глава поисково-спасательной миссии в приграничном городе Медыка сказал, что "COVID-19 не имеет столь большого значения в этом кризисе".

Бегущие от войны украинцы считают, что конфликт затмил все опасения по поводу коронавируса.

Военные действия заставили более 2,5 миллиона украинцев бежать и искать убежище в других странах, но, несмотря на то, что российские войска продолжают наступление, а бои продолжаются уже третью неделю, некоторые решили вернуться домой.

Клара Улиганич, украинская пенсионерка, прибыла в Венгрию с самой первой волной беженцев. Проведя почти три недели здесь, она сказала, что решила вернуться домой в Ужгород на западе Украины.

ВОЗ обеспокоена влиянием конфликта на здоровье украинского населения, включая распространение COVID-19. Уровень вакцинации в Украине довольно низкий при высоких показателях заболеваемости и смертности.