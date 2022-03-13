Европа начала возвращаться к самому «грязному» топливу

На фоне попыток Европы снизить зависимость от российского газа регион все активнее начинает переходить к угольной генерации, пишет Bloomberg. Хотя цены на уголь, самое "грязное" ископаемое топливо, растут так же, как и на большую часть другого сырья, вернуться к нему в любом случае оказывается дешевле, чем использовать газ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, на прошедшей неделе на электростанциях сожгли вполовину угля больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Fraunhofer ISE. В то же время спрос на газ для генерации снизился.

Ситуация может сохраниться и в дальнейшем, несмотря на то что активное использование угля подрывает планы по борьбе с изменением климата. Европа рассчитывает, что к концу года ей удастся серьезно сократить поставки газа из России, и компаниям неизбежно придется больше полагаться на уголь, несмотря на все попытки региона нарастить импорт газа от других поставщиков. К тому же переходу к углю способствуют высокие цены на газ, которые остаются чрезвычайно волатильными.

Притом крупнейшим импортером угля в Европу также остается Россия - по оценкам на 2020 год, на страну приходилось около трети всех поставок. Учитывая опасения по поводу возможного прекращения закупок в России, трейдеры начинают искать альтернативные источники - в Колумбии, Южной Африке, Австралии, Индонезии и США.