В США признали конец эры доминирования

Эра "однополярного доминирования" США закончилась, поэтому страна нуждается в "трезвой, ориентированной на национальные интересы" внешней политике, говорится в статье Джоша Хаммера для журнала The American Spectator, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор признал, что распад СССР в 1991 году ознаменовал собой приход однополярного мира и "неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства" в мире. Однако с возвращением соперничества великих держав эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу.

По мнению журналиста, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах "бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов". При этом Хаммер подчеркивает, что явные неудачи войн за смену режимов стоили США "огромной крови и гигантских денег".