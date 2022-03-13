По школе в Николаеве нанесли авиаудар

В Николаевской области авиация нанесла удар по помещению школы в одном из населенных пунктов, в результате чего люди оказались под завалами.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, под завалами школы оказались люди, которые находились внутри во время авиаудара.

Спасатели совместно с местными властями расчищают завалы, чтобы достать людей. Пока данные о погибших или пострадавших уточняются.