В Мариуполе погибли более 2000 украинцев
Depozit faizini öncədən al!

На Мариуполь российские войска сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2187 мариупольцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом говорится в заявлении Мариупольского городского совета в Telegram.

В нем сказано: "Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов. За 24 часа менее 22 бомбардировок мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь".

В горсовете отмечают, что полностью разрушаются детские больницы и уничтожаются городская инфраструктура: "Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и забирает главное, что есть - жизнь мирных мариупольцев. На сегодня уже 2187 мариупольцев погибли. Именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тысяч мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО - это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине".