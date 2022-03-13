В Мариуполе погибли более 2000 украинцев

На Мариуполь российские войска сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2187 мариупольцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом говорится в заявлении Мариупольского городского совета в Telegram.

В нем сказано: "Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов. За 24 часа менее 22 бомбардировок мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь".

В горсовете отмечают, что полностью разрушаются детские больницы и уничтожаются городская инфраструктура: "Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и забирает главное, что есть - жизнь мирных мариупольцев. На сегодня уже 2187 мариупольцев погибли. Именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тысяч мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО - это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине".