Минобороны РФ заявило об уничтожении до 180 иностранных наемников под Яворовым

Около 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений уничтожены в результате удара ВС РФ по учебным центрам на военном полигоне Яворовский во Львовской области. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено/

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений", - отметил Конашенков.

По его словам, "уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на украинские власти сообщил, что по полигону во Львовской области, на котором ранее западные страны проводили обучение солдат и офицеров украинской армии, был нанесен авиаудар. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби позже заявил, что военные США не находились на Яворовском полигоне во время удара по нему, американцы покинули его несколько недель назад.