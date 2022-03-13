Кулеба назвал самый срочный вопрос для Киева

Украина считает самым неотложным вопросом процесса оказания ей иностранной военной помощи предоставление Киеву истребителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в продемонстрированном в воскресенье интервью телекомпании CBS министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Самый высокий спрос - на самолеты, на истребители, поскольку, к сожалению, мощь военно-воздушных сил России и Украины нельзя сравнивать", - заявил глава МИД, когда его попросили уточнить, в каких вооружениях и военной технике больше всего нуждается Киев. По его словам, "это самый срочный вопрос". "Мы, откровенно говоря, не понимаем всех предоставленных нам пояснений относительно того, почему нам не следует передавать эти самолеты. И мы продолжим оказывать давление на наших [зарубежных сторонников] по всем направлениям, запрашивая эту помощь у США и других партнеров", - отметил Кулеба.

"Когда вы меня спрашиваете, защитит ли нас НАТО. Ну, я этого не ожидаю", - сказал министр. "Мы просим очень простого: вооружите Украину, а мы сделаем все остальное. Предоставьте нам все необходимые вооружения, и мы будем сами сражаться за свою землю и свой народ", - добавил Кулеба.

Он назвал ситуацию "своего рода дипломатической загадкой". "С одной стороны, все готовы это сделать. [А с другой] - ничего не происходит, и мы не получаем самолеты. Это мне напоминает игру в настольный теннис, когда каждая сторона перебрасывает мячик другой и получает его назад", - признал министр. При этом он сначала утверждал, что передача истребителей Киеву из-за рубежа не являлась бы эскалацией конфликта. Однако затем Кулеба заявил: "Почему мы так боимся очередной эскалации? Нам необходимо защищаться".

Во вторник польский МИД сообщил, что власти республики готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои 28 истребителей МиГ-29 советского производства на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США.

6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.