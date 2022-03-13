В Иране запустили первый электробус

Крупнейшая иранская автомобилестроительная компания "Иран Ходро" в воскресенье запустила первый электрический автобус собственного производства, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Электробус является одним из семи продуктов, разработанных компанией "Иран Ходро" за последние 16 месяцев.

Производственная мощность электробуса составляет четыре единицы в день и около тысячи автобусов в год.

На церемонии представления электробуса присутствовали генеральный директор "Иран Ходро" и сотрудники Организации развития и модернизации горнорудной и горноперерабатывающей промышленности Ирана (ИМИДРО).

Ежегодно компания выпускает более 1 млн транспортных средств: легковых автомобилей (550 тысяч), автобусов, грузовиков, пикапов. По этому показателю "Иран Ходро" занимает 13-е место в мире.

Кроме Ирана производственные мощности "Иран Ходро" расположены в Азербайджане, Египте, Сирии, Венесуэле и Сенегале.