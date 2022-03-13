Первый в истории прямой регулярный рейс из Марокко прибыл в Израиль

Первый в истории прямой регулярный рейс марокканского национального авиаперевозчика Royal Air Maroc в воскресенье прибыл в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Израиль прибыл первый рейс национальной авиакомпании Марокко Royal Air Maroc, открыв регулярное авиасообщение по маршруту Касабланка - Тель-Авив", - говорится в заявлении. "На борту лайнера в Израиль прибыла делегация из 80 марокканских бизнесменов. Они проведут в Израиле три дня и примут участие в экономическом форуме под эгидой МИД Израиля и министерств экономики и регионального развития", - добавили в пресс-службе.

В январе 2021 года Марокко и Израиль подписали соглашение об осуществлении прямых авиарейсов между двумя странами. Уже 25 июля того же года авиакомпании Израиля приступили к выполнению регулярных прямых коммерческих рейсов в Марокко. В тот день в международный аэропорт Марракеш-Менара прибыли самолеты авиакомпаний Israir и El Al с пассажирами на борту, вылетевшие из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Первый полет Royal Air Maroc в Израиль планировался на декабрь 2021 года, однако был перенесен на более поздний срок из-за того, что Марокко временно приостановило авиасообщение с внешним миром в рамках противодействия пандемии коронавируса.

Страны нормализовали отношения в декабре 2020 года. Тогда они решили "немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения".