https://news.day.az/world/1444147.html Песков назвал дату очередных российско-украинских пеговоров
Песков назвал дату очередных российско-украинских пеговоров
Российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи.
Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az.
"Да", - ответил он на вопрос о том, пройдут ли завтрашние переговоры в обозначенном формате.
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