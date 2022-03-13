Песков назвал дату очередных российско-украинских пеговоров
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Российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az.

"Да", - ответил он на вопрос о том, пройдут ли завтрашние переговоры в обозначенном формате.