https://news.day.az/world/1444149.html В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции
В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции
Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в понедельник.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает французское председательство в Совете стран ЕС.
"Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper", - говорится в Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале в конце недели.
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