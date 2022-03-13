В ЕС надеются утвердить новые антироссийские санкции

Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении России на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает французское председательство в Совете стран ЕС.

"Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper", - говорится в Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале в конце недели.