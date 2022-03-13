Генсек ООН поблагодарил Турцию за посредничество между РФ и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Глава Всемирной организации поблагодарил президента Эрдогана за его посреднические усилия по урегулированию российско-украинского кризиса.
Обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на события между РФ и Украиной.
Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает интенсивные усилия для достижения прекращения огня в российско-украинском конфликте, восстановления мира, а также по оказанию гуманитарной помощи Украине и эвакуации людей из этой страны.
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