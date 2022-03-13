Генсек ООН поблагодарил Турцию за посредничество между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава Всемирной организации поблагодарил президента Эрдогана за его посреднические усилия по урегулированию российско-украинского кризиса.

Обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на события между РФ и Украиной.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает интенсивные усилия для достижения прекращения огня в российско-украинском конфликте, восстановления мира, а также по оказанию гуманитарной помощи Украине и эвакуации людей из этой страны.