На грузинский рынок поступят сотни турецких медикаментов

В течение ближайшего месяцы в Грузии станут доступны медикаменты 200 наименований, завезенные c турецкого фармацевтического рынка. Об этом заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили в эфире телеканала "Имеди", передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".

Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января 2022 года после подписания соответствующего постановления правительства. Как указывают в правительстве, этот шаг уже привел к значительному снижению цен на некоторые лекарства.

"Два крупных импортера уже несколько недель завозят медикаменты из Турции и в двух крупных аптечных сетях доступно уже более 35 [наименований] медикаментов. Также на регистрацию поступило до 50 заявлений, которые мы регистрируем в ускоренном режиме. Я думаю, что в течение ближайшего месяца полностью произойдет завоз тех медикаментов, которые мы ожидаем. Это примерно 200 медикаментов", - сказал Азарашвили.

Здесь же он подчеркнул, что к ввозу в страну из Турции допускаются лекарства, соответствующие GMP-стандарту (Good Manufacturing Practice) и их качество не вызывает сомнений.

"С открытием этого рынка мы видим, что цены на десятки турецких лекарств значительно упали. Наши оппоненты изначально говорили, что лекарства, производимые в Турции, некачественные. Будьте уверены, что это не так", - заявил глава Минздрава.