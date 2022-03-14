По миру стремительно начал распространяться Дельтакрон

Гибрид вариантов коронавируса Дельта и Омикрон был обнаружен в Великобритании, а ранее в США и Европе, и уже подтвержден учеными как новый штамм, передали британские СМИ.

Как отметили исследователи, новый комбинированный штамм-мутант, получивший название "Дельтакрон" появился из-за того, что в странах начал ослабевать коллективный иммунитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗОЖ.news, недооценивать штамм не стоит, заявили эксперты, поскольку именно он может стать причиной новой и более интенсивной циркуляции вируса на разных континентах.

Что известно о Дельтакроне?

Новый штамм сочетает в себе черты обеих линий, но неизвестно, является ли он более опасным. По меньшей мере 41 пациент с Дельтакроном, впервые выявлены еще в январе в США и Европе. Теперь "очень небольшое" количество случаев подтвердилось и в Великобритании. В России пока о таких случаях не сообщалось.

Анализ генетического кода штамма показывает, что "костяк" варианта происходит от Дельты, а шиповидный белок - часть вируса, которая прикрепляется к клеткам человека, - происходит от варианта Омикрон.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "отслеживает и обсуждает" свойства нового варианта. Это происходит по мере того, как госпитализации в Великобритании в последнее время увеличиваются с каждым днем, что, по данным медиков, вызвано ослаблением иммунитета у пожилых людей.

Профессор Тим Спектор, соучредитель и ученый ZOE, так прокомментировал рост числа заболевших: "Официальная скорость приборной панели Великобритании продолжает давать вводящую в заблуждение картину пандемии в Великобритании и должна быть отменена. Значительное увеличение новых случаев по всей стране и у пожилых людей вызывает беспокойство, тем более что сейчас мы впервые видим всплеск госпитализаций. Это увеличение было предсказано, когда все ограничения были сняты. Мы, вероятно, продолжим видеть высокие показатели инфекции в обозримом будущем".

Подтверждение нового варианта Дельтакрона приходит после нескольких сообщений ученых по всему миру. В общей сложности 39 случаев были загружены в GISAID, доску объявлений вирусных данных, 30 из которых находятся во Франции, 8 в Дании и 1 в Нидерландах.

Ведущий автор статьи Филипп Колсон успокоил общественность: он считает, что еще слишком рано говорить о массовой угрозе Дельтакрона, поскольку для его изучения еще недостаточно случаев. Согласно неопубликованному отчету генетической исследовательской компании Helix, опубликованному Reuters, в США были выявлены еще две несвязанные инфекции Дельтакрона.

Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по COVID-19, написала в Twitter, что рекомбинанты "следует ожидать, особенно при интенсивной циркуляции Омикрона и Дельты". Рекомбинанты создаются, когда два вируса заражают одну клетку, и их генетический материал перемешивается, создавая новый вариант. Это часть эволюции вируса. Это "первое убедительное доказательство" того, что Дельтакрон существует и он настоящий, прокомментировал вирусолог Джереми Камиль в Twitter.

Еще в январе ученые оспоривали, что Дельтакрон был реальным, утверждая, что он был создан ошибками в лаборатории. Это произошло после того, как исследовательская группа в Университете Кипра предупредила, что они обнаружили 25 случаев Дельтакрона.

Ослабление иммунитета

Новый штамм появляется на фоне растущих инфекций коронавируса и тяжелых заболеваний у людей старше 55 лет. Всплеск последовал за ослаблением иммунитета.

Считается, что защита, которую дает вакцина, длится около шести месяцев. Несмотря на то, что любое снижение эффективности будет незначительным, в популяционном масштабе это может привести к изменению госпитализации.

В то же время в Англии сейчас доминирует более быстро распространяющийся штамм Covid - BA.2, более инфекционный "сестринский" штамм Омикрона. Тем не менее, случаи ковида упали более чем на треть с момента пика в начале года, согласно крупнейшему в Великобритании исследованию вирусной инфекции.

Исследование React, проведенное Имперским колледжем Лондона, показало, что около 2.88 процента людей заболели коронавирусом в период с 8 февраля по 1 марта.

По словам доктора Дженни Харрис, главы UKHSA, недавнее небольшое увеличение числа инфекций у лиц старше 55 лет показали, что пандемия еще не закончилась и что можно ожидать циркуляции ковида на высоких уровнях.