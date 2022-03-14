Украинская сторона подтвердила продолжение переговоров с РФ

В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов украинско-российских переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Твиттере.

"Еще раз. Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - заявил Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи.