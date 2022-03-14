Украинская сторона подтвердила продолжение переговоров с РФ
В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов украинско-российских переговоров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Твиттере.
"Еще раз. Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - заявил Подоляк.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре