https://news.day.az/world/1444165.html Зеленский обсудил с Мишелем вопросы поддержки Украины
Зеленский обсудил с Мишелем вопросы поддержки Украины
Президент Украины Володимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем ужесточение санкционного давления на Россию и вопросы поддержки Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства написал в Твиттере.
"Очередные международные переговоры. Обсудили с президентом Европейского совета усиление финансовой поддержки Украины и санкционное давление на РФ. Отдельное внимание - дальнейшему переговорному процессу о членстве в ЕС", - отметил Зеленский.
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