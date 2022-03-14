Зеленский обсудил с Мишелем вопросы поддержки Украины

Президент Украины Володимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем ужесточение санкционного давления на Россию и вопросы поддержки Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства написал в Твиттере.

"Очередные международные переговоры. Обсудили с президентом Европейского совета усиление финансовой поддержки Украины и санкционное давление на РФ. Отдельное внимание - дальнейшему переговорному процессу о членстве в ЕС", - отметил Зеленский.