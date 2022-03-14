У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 было зарегистрировано в понедельник у берегов Филиппин.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр стихии находился в 120 км к юго-западу от города Олонгапо, очаг залегал на глубине 30 км.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.