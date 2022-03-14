https://news.day.az/world/1444166.html У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение
У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 было зарегистрировано в понедельник у берегов Филиппин.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр стихии находился в 120 км к юго-западу от города Олонгапо, очаг залегал на глубине 30 км.
Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.
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