Взоры мировой дипломатии на протяжении трех дней были сконцентрированы на Анталье
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Взоры мировой дипломатии на протяжении трех дней были сконцентрированы на Анталье. Серия значимых переговоров, начавшихся со встречи министров иностранных дел РФ, Украины и Турции отслеживались во многих странах.

Об этом сказал глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя в соцсети Дипломатический форум в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Алтун напомнил, что в рамках форума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречи с лидерами различных государств и представителями организаций.

"За последние четыре дня Эрдоган встретился с президентами 8 государств, премьер-министрами двух стран и главами двух международных структур", - сказал Алтун.

По его словам, благодаря усилиям президента Турция стала стабилизирующей силой и уважаемой страной в регионе.

"Внешняя политика Турции делает упор на гуманитарную составляющую. Анкара анализирует происходящее и с гуманитарной и с дипломатической точек зрения. Усилия Анкары направлены на мир в регионе и мире", - подчеркнул Алтун.