Зеленский назвал задачу украинской делегации на переговорах

Задача украинской делегации в переговорах с представителями российской федерации - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в своем видеообращении.

"Теперь относительно переговоров с российской федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ждут люди", - сказал Зеленский.

Он отметил, что, конечно, такая встреча - "это сложная история, сложный, но нужный путь".

"И наша цель - чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и для безопасности. Чтобы мы имели гарантии - нормальные, действенные. Не как по "Будапешту" и не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это - гарантии. Говорить нужно", - подчеркнул президент.

В качестве положительного примера предыдущих раундов переговорного процесса он назвал организацию 10 гуманитарных коридоров. "Сработали более десяти гуманитарных коридоров. Киевская область, Луганская область... За сутки спасено 5550 человек. За шесть дней - уже более 130 тысяч. Говорить нужно. И это также - благодаря переговорам. Должны это понимать", - отметил Зеленский.