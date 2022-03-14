США выделят средства на «поддержку демократии» в Европе

США выделят 35 миллионов долларов на программу "поддержки демократии" и борьбу с "пагубным иностранным влиянием" в Центральной Европе, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Данная инициатива рассчитана на 5 лет. Мероприятия программы по активизации поддержки демократических норм и устойчивости к пагубному иностранному влиянию в политических системах стран развернутся в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии.

Как следует из описания, Соединенные Штаты намерены развить навыки гражданского общества и общественных движений, а также повысить конкурентоспособность, финансовую независимость и устойчивость сектора "независимых СМИ".