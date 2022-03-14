Цены на бензин в Австралии рекордно выросли за последние 8 лет из-за санкций, введенных западными странами против России. Об этом свидетельствуют данные австралийской Государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, в крупнейших городах - Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Перте - бензин подорожал до 1,82 австралийских доллара (1,33 доллара США) за литр. Это стало максимумом с 2014 года. Как отмечает ACCC, росту цен способствовали ситуация на Украине, а также отказ ОПЕК увеличить добычу нефти в сочетании с восстановлением спроса на нее.

Как пояснил председатель комиссии Род Симс, розничные цены на бензин в Австралии определяются в основном международными ценами на него, а также курсом австралийского доллара к доллару США.