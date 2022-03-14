В Японии выступили за создание нового мирового порядка

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте страны заявил о необходимости формирования нового мирового порядка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению японского политика, необходимость этого обусловлена "агрессивными действиями России", которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Премьер напомнил, что Япония долгое время выступала за реформирование данного органа ООН, особенно по вопросу о том, кто обладает в совете правом вето.

Несмотря на то, что реформа Совбеза является непростой задачей, Токио намерено продолжать дискуссию по данному вопросу с другими странами, в первую очередь - с Францией, отметил Кисида.